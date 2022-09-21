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İçişleri Bakanı Soylu, KKTC’li mevkidaşı ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.
Politika 21.09.2022, 16:55
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ziya Öztürk ve beraberindeki heyeti Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) Toplantı Salonu’nda ağırladı.
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