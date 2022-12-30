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İçişleri Bakanı Soylu, kimlik kartlarıyla ilgili alınan kararı duyurdu: "Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak"
İçişleri Bakanı Soylu, kimlik kartlarıyla ilgili alınan kararı duyurdu: "Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak"
Politika 30.12.2022, 13:22
İçişleri Bakanı Soylu, kimlik kartlarıyla ilgili alınan kararı duyurdu: "Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak"
- İçişleri Bakanı Soylu, Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğü’nü ziyaret etti
- "Türkiye genelinde 1 milyon işlem nüfusmatiklerle yapıldı"
- "2023’te darphaneyle ortak bir çalışmamız var. Hem kimliklerimizi yeni bir formatta çıkaracağız hem de ehliyetlerimizi ’Türkiye Yüzyılı’na yakışır biçimde çıkaracağız"
- "Yerli ve milli pasaportumuzu önümüzdeki yıl itibariyle basabilme kabiliyetine sahip olacağız"