İçişleri Bakanı Soylu, kimlik kartlarıyla ilgili alınan kararı duyurdu: "Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak"

- İçişleri Bakanı Soylu, Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğü’nü ziyaret etti

- "Türkiye genelinde 1 milyon işlem nüfusmatiklerle yapıldı"

- "2023’te darphaneyle ortak bir çalışmamız var. Hem kimliklerimizi yeni bir formatta çıkaracağız hem de ehliyetlerimizi ’Türkiye Yüzyılı’na yakışır biçimde çıkaracağız"

- "Yerli ve milli pasaportumuzu önümüzdeki yıl itibariyle basabilme kabiliyetine sahip olacağız"