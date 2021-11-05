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İçişleri Bakanı Soylu: “Kılıçdaroğlu bunun hesabını verecek”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak ve Suriye’ye asker çıkarma tezkeresinin 2 yıl daha uzatılma oylamasına ‘hayır’ oyu veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenerek, “Kılıçdaroğlu bunun hesabını verecek. Senin siyasi pazarlıkların, vereceğin rüşvetlerle birlikte bu ülkenin özgürlüğünün üzerine pazarlık yaptırmayız” dedi.

Politika 05.11.2021, 19:08
İçişleri Bakanı Soylu: “Kılıçdaroğlu bunun hesabını verecek”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak ve Suriye’ye asker çıkarma tezkeresinin 2 yıl daha uzatılma oylamasına ‘hayır’ oyu veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenerek, “Kılıçdaroğlu bunun hesabını verecek. Senin siyasi pazarlıkların, vereceğin rüşvetlerle birlikte bu ülkenin özgürlüğünün üzerine pazarlık yaptırmayız” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Güvenlik Toplantısı ve bir dizi program için sabah saatlerinde İzmir’e geldi. İlk olarak Valilikte İzmir Güvenlik Toplantısı’na katılan Bakan Soylu, daha sonra MHP İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Ardından deprem konutlarını inceleyen Bakan Soylu, örnek daireleri gezdi ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Soylu, son olarak AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti.

“AK Parti kadroları büyük bir devrim gerçekleştirdi”

Burada konuşan İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti’nin Türkiye’ye büyük hizmetler gerçekleştirdiğini söyleyerek, “İzmir depreminin 1 yıl sonrasında deprem konutlarının, kentsel dönüşümle ilgili yapılan konutların ne noktaya geldiğini, insanımıza yakışır yapılan konutları görünce aklımdan bir film şeridi gibi eski Türkiye geçti. Bu ülkede köy yollarının karla kaplanmasıyla 6 ay ulaşılamadığını gördük. Bu ülkede bir deprem olduğu zaman vatandaşımız ‘Devlet nerede’ diyordu. Allah’a hamd olsun şu anda AK Parti kadrolarının kurduğu hükümet bu millet artık bu cümleyi dedirttirmedi. Bu kadrolar büyük bir devrim gerçekleştirdi. Hiçbirimizin hayal bile edemeyeceği büyük devrimlerin altına imza atıldı. Türkiye’yi düşürmeye çalışanlara, özgüveninin yitirmeye çalışanlara, Türkiye’ye ‘Siz yapamazsınız, siz beceremezsiniz’ diyenlere karşı AK Parti kadroları, elinin tersiyle tüm tehditleri itti ve ‘Biz yaparız, biz gerçekleştiririz’ diyen bir devrim gerçekleştirdi” dedi.

“Muhalefeti beceremiyorsun, iktidarı nasıl becereceksin Kılıçdaroğlu?”

Bakan Süleyman Soylu, bazı partilerin 2023’te iktidara geleceklerini ve bunun için yalan anketler düzenlediğini söyleyerek, “AK Parti ilk seçiminde yüzde 34 ol almıştı. Birçok seçimde Cumhuriyet Halk Partisi ile karşı karşıya geldik. CHP’nin bir tek yöneticisi çıksın desin ki ‘Biz araştırmalarda 25 puana ulaştık’. 20 yıldır hiçbir araştırmada 25 puanı göremiyorlar. 20 yıldır muhalefetteler, biz iktidardayız. Muhalefeti beceremiyorsun, iktidarı nasıl becereceksin Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu’na bir söz söyleyeyim de kulağına küpe olsun; o belediye başkanların var ya, bilesin onlar sadece senin kuyunu kazmıyorlar, milletin kuyusunu kazıyorlar. Onların yapamadıklarından dolayı 2023 yılında bu millet sana ayrı bir fatura kesecek, onu da bir tarafa koy. Cumhuriyet tarihinin en başarısız belediyeleriyle CHP karşı karşıya. Milletimiz her şeyi görüyor. Sandık günü gelecek. Biz Twitter’dan anlamayız, biz tweet atarak bu işleri gerçekleştirmeyiz. AK Parti tweet atmaz, atarsa bile iş yaparak atar, dedikodu yapıp atmaz” diye konuştu.

“Teröre en büyük cevap kız çocuklarımızı doktor, mühendis ve öğretmen yapmaktır”

6-8 Ekim olaylarından önce 3-4-5 Ekim tarihlerinde Muş’un Varto, Ağrı’nın Patnos ve Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bulunduğunu ifade eden Süleyman Soylu, “Orada teşkilattaki arkadaşlarımla birlikteydim. Oradaki bütün baskılara rağmen teşkilat arkadaşlarımın gözünde korku ve endişe görmedim. ‘Biz burada davamıza sahip çıkacağız’ dediler. Oradan döndüm, yaklaşık 10 saat sonra 6-8 Ekim Olayları başladı. Yaktılar, yıktılar. Türkiye, terörle mücadeleyi sadece PKK ve DEAŞ’a vermedi. Onların arkasındakilerle Türkiye mücadeleyi veriyor. Recep Tayyip Erdoğan kimle mücadele ettiğini bilmiyor mu? Ona çamur atanlardan çok daha iyi biliyor. Ama onun farkı o milletini ve bu ülkeyi seviyor. Bundan 15 gün önce Diyarbakır’daydım. Gecenin saat 4’üne kadar Diyarbakır sokaklarında gezdik arkadaşlarımızla. Kimse bizim önümüze çıkıp da bir söz söyleyemedi. ‘Burası Kürdistan’dır’ diyemedi. Burası Türkiye’dir, Türkiye topraklardır. Bugün huzur içerisinde Türkiye. Hakkari’de 2016-2017-2018 ve 2019’da tıp fakültesi kazanan çocuğumuz yoktu. 2020’de 4, 2021’de 19 çocuğumuz tıp fakültesi kazandı. Onları dağa getirmeye çalışanlara, kız çocuklarımıza kötü muamele yapmaya çalışanlara verilecek en büyük cevap kız çocuklarımıza doktor, mühendis ve öğretmen yapmaktır” ifadelerini kullandı.

“Kılıçdaroğlu bunun hesabını verecek”

Bakan Soylu, son günlerde tartışma olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’ye asker gönderme tezkeresinin 2 yıl uzatılması oylamasına ‘hayır’ oyu veren Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Soylu, şöyle konuştu:

“Kılıçdaroğlu bunun hesabını verecek. Milletin huzurunda da sandıkta da hesabını verecek. Ne istiyor yani? Afrin’den Türkiye’ye füze gelmesini mi istiyor? Kılıçdaroğlu ne istiyor? Alimallah, Cumhurbaşkanımız talimatı vermiştir ve terör kaynağından kurutulacaktır. Bu ülke bugün özgür ve hürse, şehitlerimizin sayesindedir. Bu ülkenin bağımsızlığının, hürriyetinin kahramanları şehitlerimizdir. Biz onları unutamayız. Sen kasetle geldin, bu ülkenin toprakları kanla sulandı. Senin siyasi pazarlıkların, vereceğin rüşvetlerle birlikte bu ülkenin özgürlüğünün üzerine pazarlık yaptırmayız.”

Ziyaretlerde Bakan Soylu’ya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin eşlik etti.

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