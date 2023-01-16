İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Piantedosi ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile bakanlıklar arası heyetler toplantısında bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı ve İtalya İçişleri Bakanlığı arasında heyetler arası toplantı gerçekleşti. İçişleri Bakanlığında bir araya gelen heyet toplantısına Bakan Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve iki bakanlığın temsilcileri katıldı.Toplantı sonrasında iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasında ortak mutabakat muhtırası imzalandı. Mutabakat çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü uzmanları İtalya’da geçici görevde bulunabilecek.

“İtalya ilişkilerimiz uzun yıllardan beri sürekli iyileşen, gelişen ve dostane şekilde devam etmektedir”

İmza töreninde konuşan Bakan Soylu, iki ülkenin ilişkilerine değinerek, “Bakan ülkemize adımını attığı andan itibaren hem Akdeniz’in bütün sıcaklığını ve samimiyetini bize getirdi hem de Akdeniz’in iki dost ülkesinin nasıl olabileceğinin en önemli nişanesini ortaya koydu. İtalya ilişkilerimiz uzun yıllardan beri sürekli iyileşen, gelişen ve dostane şekilde devam etmektedir. Bakanlıklarımız da bu gelişen ilişkileri hem tarihsel sürece sadık ve bağlı olarak tahkim etmektedir ve güçlendirmektedir” diye konuştu.

“Tarihe Türkiye’deydim diye bir not düşebilirsiniz”

Bakan Soylu, 30 yıldır firari olan ve yakalanan Matteo Messina Denaro’ya ilişkin, “Bakan ayağının tozuyla geldiğinde çok güzel bir haberle karşılaştı. Her içişleri bakanının ve ekibinin çok sevineceği, mutlu olacağı kutlamalar yapacağı bir haberle karşılaştık. Tarihe Türkiye’deydim diye bir not düşebilirsiniz. Bu haber üzerine de toplantımız hem güzel hem de verimli geçti” ifadelerini kullandı.

“(EGM ve Göç İdaresi Başkanlığı ekipleri) İtalya’ya gideceği ve burada görev alacağını mutabakat zaptını birlikte imzalamış olduk”

Gerçekleştirilen toplantıda göçmen kaçakçılığı konularının da ele alındığını dile getiren Soylu, “Başta güvenlik ve göç olmak üzere pek konu başlığımız vardı. Nihayetinde de özellikle gerek Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerimizin gerekse Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerimizin İtalya’da göçmen kaçakçılığıyla ilgili hem destek olmak için İtalya’ya gideceği ve burada görev alacağını mutabakat zaptını birlikte imzalamış olduk” şeklinde konuştu.

“İtalya ve Türkiye’nin güvenlik ekipleri suçlular konusunda anında müdahale edebilme kabiliyetine ve kapasitesine sahiptirler.”

Bakan Soylu konuşmasına şöyle devam etti:

“Kaçak göçle mücadelemizi İtalya ile ortak bir mekanizmayla devam ettiriyoruz ve 2022’de de bu konuda hepimiz çok güçlü bir gayret ortaya koyduk. Bu yılda böyle devam edecek. Aynı zamanda göçmen kaçakçılığıyla ve göç akınıyla mücadelenin dışında terörle mücadele dahil olmak üzere; organize suçlar, sınır aşan suçlar ve uyuşturucuyla mücadelede de İtalya ve Türkiye arasında çok sıkı bir ilişki ve iş birliği söz konusudur. İtalya ve Türkiye’nin güvenlik ekipleri birbirleriyle o kadar bir temas halindedir ki suçlular konusunda anında müdahale edebilme kabiliyetine ve kapasitesine sahiptirler.”

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ise, gerçekleştirilen ziyarette çok büyük bir misafirperverlik gösterildiğini dile getirerek, “Bugün çok önemli bir gün oldu. Çünkü çok uzun yıllardan beri saklı kalmış olan bir kaçağı, çok önemli bir suç örgütünü önde gelen ismini tutuklamış olmanın haberini de ülkenize geldiğim sırada aldım. Dolayısıyla hayır getireceğini düşündüğüm, güzel haberlerle birlikte burada bulunmanın ayrı bir değer kazandığını düşünüyorum” diye konuştu.

Piantedosi konuşmasına şöyle devam etti:

“Birçok konudan bahsettik, ortak konularımız organize suçlar tabii ki düzensiz göç olmak üzere bütün bunların çevresinde bulunan konulardı. Bunlardan bahsederken kendi adıma tam mutabık olduğumuzu dile getirmekten çekinmiyorum. Özellikle de düşünsel yapısı açısından gördüğüm şey imrendiğimiz ve dışarı yansıtılması gerektiğini düşündüğümüz bir tutum bunu dile getirmeyi büyük önem veriyorum. Bu da son derece katı şekilde kuralların uygulanması sağlayacak hareketler yapmak. Bunu yaparken de insanlıktan hiçbir şekilde uzaklaşmamak."