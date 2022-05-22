İçişleri Bakanı Soylu: "İstanbul’da 590 kilogram uyuşturucu yakalandı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da son 2 günde toplam 590 kilogram uyuşturucu yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, "İstanbul’da son 2 günde Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Kadıköy’de 8 adres ve 4 araca yapılan operasyonlarda 248 kg esrar, 170 kg metamfetamin, 123 kg kimyasal madde, 42 kg marihuana, 7 kg eroin ele geçirildi. 12 kişi gözaltında. İstanbul Emniyetimize tebrikler" ifadelerini kullandı.