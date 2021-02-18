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İçişleri Bakanı Soylu: “İstanbul’da 2-3 ay içerisinde 2 bin 900 toplanma alanı sayısını 5 bin 426’ya çıkarttık”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbul’da yaklaşık 2 bin 900 civarında toplanma alanı vardı. Çok zaman değil 2-3 ay içerisinde 2 bin 900 toplanma alanı sayısını 5 bin 426’ya çıkarttık. Kişi başına düşen toplanma alanı metrekaresi 1.29 metrekareydi, bunu 2.85 metrekareye çıkarttık” dedi.

Politika 18.02.2021, 13:45
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İçişleri Bakanı Soylu: “İstanbul’da 2-3 ay içerisinde 2 bin 900 toplanma alanı sayısını 5 bin 426’ya çıkarttık”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbul’da yaklaşık 2 bin 900 civarında toplanma alanı vardı. Çok zaman değil 2-3 ay içerisinde 2 bin 900 toplanma alanı sayısını 5 bin 426’ya çıkarttık. Kişi başına düşen toplanma alanı metrekaresi 1.29 metrekareydi, bunu 2.85 metrekareye çıkarttık” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile bakanlıklar arasında “Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği" protokolleri imzalandı. AFAD Merkez Binası’nda düzenlenen protokol imza törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık yardımcıları ve AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, “Bir salonun içerisinde koltuklarda oturuyoruz. Hepimizin bu koltuklarda oturmadığı, afet anında, bir sel anında sahada her birimizin koşuşturduğu, her birimizin meselenin bir tarafından tutmaya çalıştığı, gerek bakan yardımcısı arkadaşlarımız, gerek kurumlarımızın genel müdürleri, tüm kurumlarımızın değerli yöneticileri ile omuz omuza verdiğimiz, sivil toplum kuruluşlarının her birinden destek aldığımız afet anlarında da birlikte olduğumuzu biliyoruz. Sistemimizi revize ettik, test ettik ve bütün bakanlıklarımız esas itibarıyla afet sistemini revize ve test etti. Neler yapabileceğimizi, afet öncesi alabileceğimiz tedbirleri, afet anındaki uygulamalarımızı ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarında neler ortaya koyabileceğimizi hep beraber aslında bir tatbikatta değil, bir gerçekle karşı karşıya kaldığımızda sonucunun ne olabileceğini gördük ve ondan sonraki adımlarımızı attık” değerlendirmesini yaptı.

“Akıllı telefona indirdiğimiz uygulama deprem ya da afet anında devreye girecek ve toplanma alanına kişiyi telefon götürecek”

Yaşanabilecek olası afet anları için yeni bir mobil uygulamayı hayata geçireceklerini söyleyen Bakan Soylu, “Yeni bir uygulama gerçekleştiriyoruz. O konuda da arkadaşlarımız çok çabuk mesafe aldılar. Bu uygulama yine akıllı telefonlara indirilecek. Uygulamada özellikle afetler öncesi, afet esnasında ve sonrasında olabilecek pratik bilgiler yer alacak. İstanbul’da yaklaşık 2 bin 900 civarında toplanma alanı vardı. Çok zaman değil 2-3 ay içerisinde 2 bin 900 toplanma alanı sayısını 5 bin 426’ya çıkarttık. Kişi başına düşen toplanma alanı metrekaresi 1.29 metrekareydi, bunu 2.85 metrekareye çıkarttık. Bunu daha da artırmaya çalışıyoruz. Akıllı telefona indirdiğimiz uygulama deprem ya da afet anında devreye girecek ve toplanma alanına kişiyi telefon götürecek. Acil kodla aramalar bu uygulamadan bir vesile ile sağlanabilecek” diye konuştu.

“Orada kendimizi 7’nin üzerindeki bir depreme hazırlıyoruz”

Depreme karşı hazırlandıklarını belirten Bakan Soylu, “Polis arama kurtarma birimini de kurduk. Yaklaşık bini aşkın polis arama kurtarma birimine geçen gün eğitimleri verildi ve aynı zamanda da bu eğitimler devam ediyor. Yaklaşık 2 binin üzerine çıkacak. Peki yetti mi? Hayır. Yerel yönetimlerimizden istifade ediyoruz. Ama yine deprem anında beslenme gibi Kızılay’ın en önemli çalışma grubunda olan alanı da takviye ettik. Kapasitesini artırdık. Hem Türkiye Belediyeler Birliği ile yani onlar yaklaşık 10 bin kapasitelik bir mobil mutfak yaptılar. Bu bizim için kıymetli. Aynı zamanda Jandarma Komutanlığımız yapıyor. 1-2 ay içerisinde gerçekleşecek. Emniyet 10 bin kapasitelik bir mutfak yaptı. Bunların hepsi modern mutfaklar. Hakikaten gün geçtikçe kabiliyetini geliştiren ve orada yardımcı olabilecek, orada kendimizi 7’nin üzerindeki bir depreme hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bütün bakanlıklarımızın her biri kendine ait olağanüstü görevlerde ve biz bu olağanüstü görevleri yerine getirmek zorundayız”

Geçmişte depremlerin yıkıcı etkilere sebep olduğunu belirten Soylu, “Son yıllarda hem dünyada hem de ülkemizdeki fay hatlarında ciddi bir hareketlilik olduğunun hepimiz farkındayız. Veriler de bunu destekliyor. 2019-2020 arasında ülkemizde kaydedilen depremlerin sayısında yüzde 43 bir artış var. Bu önemli bir rakam. Geçmiş depremlerin döngüsüne baktığımızda görüyoruz ki yıkıcı etkilerini hepimizin yaşadığımız, yaşayacağımız depremler de özellikle 7 ve üzeri depremlerde hepimiz için bir risk oluşturuyor. Hepsini tek tek söylemeyeceğiz ama bir tarafta o psikolojik tahribatın ortadan kalkmasını temin etmeye kadar insanlara el uzatabilecek, ilk yardımı yapabilecek, ilk kendi yanında olabilecek o dokunuşu hissettirene kadar bütün bakanlıklarımızın her biri kendine ait olağanüstü görevlerde ve biz bu olağanüstü görevleri yerine getirmek zorundayız. Geçen yılki tüm noktalarda gördüm. Destek yardım için tüm kurumlar neler yapabiliriz, neleri ortaya koyabiliriz. Deprem anında sadece vatandaşlarımız değil, devletimizin bütün kurumları yaraları sarabilmek, acıyı hafifletebilmek için elinden gelen bütün her şeyi ortaya koydu” şeklinde konuştu.

Bakan Soylu’nun konuşmasının ardından protokoller imzalandı. Protokoller İçişler Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdemir ve Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bilal Durdalı tarafından imzalandı. Tören toplu fotoğraf çekimi ve hediyeleşme merasimi ile devam etti.
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