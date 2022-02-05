İçişleri Bakanı Soylu, İdlib’i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib bölgesini ziyaret ederek, yapımı devam eden briket evleri inceledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib bölgesini ziyaret etti. Bölgede yapımı devam eden briket evleri inceleyen Soylu’ya, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer eşlik etti.