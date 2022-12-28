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İçişleri Bakanı Soylu: "(İBB’deki terör soruşturması) 505 kişi İmamoğlu döneminde alınmış ve bunların bizatihi işe girmelerinde engel durum söz konusu. Bu kadar açık ve net."

İçişleri Bakanı Soylu: "(İBB’deki terör soruşturması) 505 kişi İmamoğlu döneminde alınmış ve bunların bizatihi işe girmelerinde engel durum söz konusu. Bu kadar açık ve net."

Politika 28.12.2022, 16:18
İçişleri Bakanı Soylu: "(İBB’deki terör soruşturması) 505 kişi İmamoğlu döneminde alınmış ve bunların bizatihi işe girmelerinde engel durum söz konusu. Bu kadar açık ve net."

İçişleri Bakanı Soylu: "(İBB’deki terör soruşturması) 505 kişi İmamoğlu döneminde alınmış ve bunların bizatihi işe girmelerinde engel durum söz konusu. Bu kadar açık ve net."

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