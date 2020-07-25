İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik toplantısı için Mersin’e geldi
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILMAK İÇİN MERSİN’E GELDİ. BAKAN SOYLU’NUN BAŞKANLIK YAPTIĞI TOPLANTI, BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısına katılmak için Mersin’e geldi. Bakan Soylu’nun başkanlık yaptığı toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah Adana’da katıldığı güvenlik toplantısının ardından akşamüzeri Mersin’e geldi. Mersin Valiliğine gelen Bakan Soylu’yu, Vali Ali İhsan Su ve il protokolü karşıladı. Burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Soylu, daha sonra toplantı salonuna geçerek güvenlik toplantısına başkanlık etti.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kd. Albay Oğuz Bavbek ve İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Necip Çarıkçıoğlu ile diğer ilgililer katıldı.
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