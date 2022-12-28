İçişleri Bakanı Soylu, görev süresini tamamlayan Umman Büyükelçisi Al-Salhi’yi kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de görev süresini tamamlayan Umman Sultanlığı Büyükelçisi Kasım bin Muhammed bin Salim Al-Salhi’yi kabul etti.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de görev süresini tamamlayan Umman Sultanlığı Büyükelçisi Kasım bin Muhammed bin Salim Al-Salhi’yi kabul etti” ifadelerini kullandı.