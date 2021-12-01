İçişleri Bakanı Soylu, GAMER’de Avrupa Konseyi raportörlerini kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Eş Raportörleri Vladimir Prebilic ve David Eray’ı kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Eş Raportörleri Vladimir Prebilic ve David Eray’ı kabul etti. Kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı olarak gerçekleştirildi.