Son Dakika
Dijital dönüşüm ve yazılım ofisi tarafından hazırlanan dijital dönüşüm endeksi, birim yöneticileriyle paylaşıldı
İçişleri Bakanı Soylu, GAMER’de Avrupa Konseyi raportörlerini kabul etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Eş Raportörleri Vladimir Prebilic ve David Eray’ı kabul etti.
Politika 01.12.2021, 15:45
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Eş Raportörleri Vladimir Prebilic ve David Eray’ı kabul etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Eş Raportörleri Vladimir Prebilic ve David Eray’ı kabul etti. Kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı olarak gerçekleştirildi.