İçişleri Bakanı Soylu, depremin merkezi Pazarcık’tan duyurdu: "Köylere konteyner vereceğiz"

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde afetzedelerle birlikte iftar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Buradan söylüyorum, deprem bölgesindeki köylere ağır hasarlı, orta hasarlı yıkık yıkılmış, bütün bunların tamamına konteyner vereceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk depremin merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Afetzedelerle birlikte oruç açan Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki köylerde evleri yıkılan ve ağır hasar gören vatandaşlar için konteyner verileceğini söyledi. Gelecek nesillere daha güvenli şehirler teslim edeceklerini ifade eden Bakan Soylu, afetzedelerin 1 yılda kalıcı konutlara geçeceklerini kaydetti.

"Eskisinden daha güçlü olacağız"

Bakan Soylu, "Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her birimize söylediği bir şey var. Bir; biz sizi yalnız bırakmayacağız, sonuna kadar yanınızdayız, Allah nasip ederse. İki; işi önümüze aldık. Burada kalıcı konutlar temeli atıldı. Allah nasip edecek 1 yıl içerisinde bu kalıcı konutlara geçilecek. Ama sadece o yetmiyor. Göreceksiniz Kahramanmaraş’ta, Pazarcık’ta, Afşin’de, Elbistan’da, Göksun’da, Türkeli’de, Hatay’da, Adıyaman’da, Malatya’da eskisinden daha güçlü olacağız" dedi.

"Daha güçlü bir şekilde geleceğe atılacak adımı gerçekleştireceğiz"

Gelecek nesillere daha güvenli bir şehir teslim edeceklerini belirten Soylu, "Eskisinden daha güvenli olacak. Eskisinden daha dirençli olacak. Sadece konut yapmayacağız. Okulundan hastanesine kadar, oyun alanından parkına kadar, kültüründen sanatına kadar. Bize bırakılan mirası daha güçlü bir şekilde geleceğe atılacak adımı gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.