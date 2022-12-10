İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP'ye tepki

Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen bütçe görüşmelerine katıldı. Soylu, HDP Grup başkanvekili Meral Danış Beştaş'a cevap verdi.

Soylu, "Kürt düşmanı kimdir? On yaşındaki çocuğu kalaşnikof veren PKK ve HDP'dir. Hiç masum gibi bakma. Kimi kaçırdığını, dağa gönderdiğini, annelerin sana nasıl nefret ettiğini herkes bilmektedir. Burada tülbent atan Remziye Tosun sadece ve sadece PKK'nın kadro elemanıdır. Devletin bütün kayıtlarda böyledir. Son beş yılda bin 230 üzerinde Türkiye'ye teslim olan PKK terör örgütünden kişiler var. ‘HDP bizi dağa gönderdi' dediler. Esas hesabı siz vereceksiniz” dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, beyaz tülbentin atılmasının savaşı sonlandırmak için bir ritüel olduğunu belirterek, atacak tülbentleri olduğunu ifade etti.

Soylu, HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın ‘Bizi siz yönetiyorsunuz. Bunun hesabını sizden soruyoruz' ifadelerini kullanması üzerine, "PKK ile olan ilişkiniz. Edebiyat yapmayın" dedi.

Turan, İçişleri Bakanı'nın kendilerine Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nda sarf ettiği sözleri anlatacağını söyleyince, Soylu, "İstihbarat Komisyonu'ndaki bilgiler gizlidir. Açıklayamazsın. Hain, casus, ajan" diye konuştu.

Tartışmanın büyümesi üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. Aradan sonra da Bilgiç, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'ndaki bilgi ve belgelerin gizli olduğunu hatırlattı.