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İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyarbakır anneleri açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır annelerinde 24. buluşma gerçekleşiyor. Aile sayısı arttıkça, ikna ile buluşmalar arttıkça emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek" dedi"
Politika 13.02.2021, 21:01
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır annelerinde 24. buluşma gerçekleşiyor. Aile sayısı arttıkça, ikna ile buluşmalar arttıkça, devletimize güvenle birlikte, emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek" ifadelerini kullandı.