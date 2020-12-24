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İçişleri Bakanı Soylu'dan AİHM'e sert Demirtaş tepkisi
İçişleri Bakanı Soylu: "PKK'yı eleştirin denmesine rağmen bir kez PKK aleyhine açıklama yapmayan aksine onları iştahlandıran ve destekleyen Selahattin Demirtaş teröristtir. AİHM'in hangi sebeple olursa olsun almış olduğu karar, boşlukta bir karardır"
Politika 24.12.2020, 10:52
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