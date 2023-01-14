İçişleri Bakanı Soylu: "Cumhuriyet’in 100’üncü yılında ülkenin dağlarında terörist kalmayacak"

Muğla’da yapımı tamamlanan yatırımların açılışına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açılış öncesi miting alanında toplanan vatandaşlara seslendi.

Bakan soylu, "Tendürek, Cudi tertemiz. Mersin’den Hatay’a kadar Amanos Dağları tertemiz. Allah’ın izniyle Cumhuriyet’in 100’üncü yılında bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Karadeniz’de gaz; terör ile bizi oyaladıkları Gara’da petrol çıkıyor. Çıldırmasınlar mı? Bir taraftan kendi arabamızı yaptık, çıldırmasınlar mı? Erdoğan tüm krizleri ortadan kaldırdı. Etrafımızdaki coğrafya ateş topu olmasına rağmen, Türkiye istikametinde ilerliyor. Bizi yolumuzdan çeviremeyecekler. 2023’te şu sandıkları patlatın. Cumhur İttifakı ile sandıkları patlatın. Seçim akşamı Tayyip Erdoğan’a çelme takmaya çalışanlar dünyanın tüm liderleri ‘Zaferiniz kutlu olsun’ diye arayacaklar. İhracatımız tarihin en büyük rekorunu kırdı. Dünya krizde iken turist sayısı 51 milyonu geliri 46 milyon doları aştı. Bu ülkenin sorunlarını 6’lı masadan, masanın altından birbirlerini tekmeleyenler değil, Erdoğan çözer" dedi.