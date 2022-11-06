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İçişleri Bakanı Soylu: "Çocukların dağa gitmesinde aracılık ediyorlar. Ankara’da güya siyaset yapıyorlar. Mecliste el kaldırıyorlar ve katliamların bir tanesi için bile milletten özür dilemiyorlar"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Üniversitesi Kültür Salonu’nda 25 bin korucunun eğitiminin tamamlanması nedeniyle düzenlenen programa katıldı.
Politika 06.11.2022, 11:57
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Üniversitesi Kültür Salonu’nda 25 bin korucunun eğitiminin tamamlanması nedeniyle düzenlenen programa katıldı.