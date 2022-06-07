İçişleri Bakanı Soylu, Bulgaristan’da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Bulgaristan’da İçişleri Bakanı Boyko Raşkov ile bir araya gelerek, Türkiye-Bulgaristan arasında yeni sınır kapısı açılması dahil birçok konuyu ele aldı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sofya Havalimanı’nda Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ve Bulgar yetkililer tarafından karşılandı. Soylu, daha sonra Bulgaristan İçişleri Bakanlığında İçişleri Bakanı Boyko Raşkov ile bir araya geldi. Görüşmeden önce konuşan Soylu, Bulgaristan ve Türkiye’nin uzun bir ortak geçmişi paylaştığını belirterek, dayanışma anlayışıyla ilişkilerin geliştirilmesi ve temellendirilmesi gerektiğini, 21’inci yüzyılın, diplomatik ilişkilerin ötesinde ilişkilere mecbur bıraktığını belirtti.

Soylu, Covid-19 sürecinde, dünyanın zengin ülkelerinin ve küresel kulüplerin dayanışmalarda çaresiz ve yoksun kaldığının görüldüğünü ifade etti. Bu ülkelerin ve küresel kulüplerin ortak bir çözüm ortaya koyamadığının altını çizen Soylu, "Göç meselesinde de bunu yaşadık" dedi.

“Sınamalar karşısında küresel sistemin iflasını hep beraber yaşıyoruz”

Büyük ülkelerin ve küresel kulüplerin göç konusunda gerekeni yapmadığının altını çizen Bakan Soylu, "Bir metre önünü göremeyen küresel kulüplerle ve büyük ülkelerle karşı karşıyayız. Sınamalar karşısında küresel sistemin iflasını hep beraber yaşıyoruz. Vekalet savaşlarını, uyuşturucu kaçakçılığını, bütün dünyayı esir almaya çalışan, sınırı aşan mali suçlar problemini, siber alanda uluslararası egemenliğin dünyayı nasıl kirlettiğini ve hepimizin ülkelerinde nasıl istikrarsızlık oluşturulmak istendiğini saymadım. Ukrayna-Rusya Savaşı’nı hep beraber yaşıyoruz. Sözün dışında hiçbir şey olmadığını görüyoruz. Olan kime oluyor? Çocuklar, yaşlılar, kadınlar, aynen göçte olduğu gibi. Amerika, Afganistan’ı işgal ettiğinde Afganistan’daki afyon, eroin üretim alanı 17 bin hektardı. Terk ettiğinde 300 bin hektardı. Bu eroinin en önemli rotalarından bir tanesi kuzey ve güney rotasını dışında Balkan rotasıdır. Yani kendi ülkeleri binlerce kilometre uzakta diye bizim başımızı her türlü derde sokmak için ciddi bir çaba içerisinde" dedi.

Dünyada 85 milyon insanın yerinden edildiğini vurgulayan Soylu, Suriye iç savaşıyla çok sayıda insanın ülkesini terk ettiğine işaret ederek, Afganistan ve Pakistan’da yaşananları hatırlattı. Soylu, "Biz bu coğrafyanın çocuklarıyız. Bunların hepsinden etkileniyoruz" ifadelerini kullanarak, dünyaya doğruları söylemekle mükellef olduklarının altını çizdi.

"Daha sıkı iş birliği ortaya koymak zorundayız"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın "Dünya 5’ten büyüktür" dediğini anımsatan Soylu, "Peki, biz bu sorunlarla nasıl baş ediyoruz? Küresel kulüpler sayesinde değil, dünyanın büyük ülkeleri sayesinde de değil. Kendi dinamiklerimizle, ikili ilişkilerimizle dayanışarak sorunları çözüyoruz. Eğer bu küresel kulüplere güvenmiş olsaydık bugün hepimiz yerle yeksandık. Daha sıkı iş birliği ortaya koymak zorundayız. Birbirimizin üstünlük alanlarından daha fazla istifade etmek zorundayız. Maalesef karşı karşıya kaldığımız sorunları, ancak böyle aşabilme kabiliyetine sahip olabiliriz" dedi.

Suriye ve Irak’ın devlet otoritelerini iki terör örgütünün ortadan kaldırdığını ifade eden Soylu, "Buralara da Amerika özgürlük ve demokrasi getirecekti. Çocuklar, kadınlar, yerlerinden edilenler, ölenler, kolları kopanlar, annelerini ve babalarını kaybedenler. Dünyanın en büyük yetim coğrafyası oldu coğrafyamız" dedi.

"Komşu komşunun külüne muhtaçtır" sözünü hatırlatan Soylu, karşı karşıya kalınan sorunlardan ancak ilişkilerin daha iyi noktaya taşınarak korunabileceğini sözlerine ekledi.

"Türkiye’nin düzensiz göçle mücadelesini hayranlıkla takip ediyoruz"

Bulgaristan İçişleri Bakanı Raşkov ise ziyaretten dolayı Soylu’ya teşekkür etti. Türkiye ve Bulgaristan arasındaki iyi ilişkilerin bir araya gelmeye vesile olduğunu belirten Raşkov, diğer ülkelerin diplomatik temsilcilerine göre Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ile daha fazla görüştüklerini söyledi. Raşkov, "Türkiye’nin düzensiz göçle mücadelesini hayranlıkla takip ediyoruz, bu konuda Türkiye’ye müteşekkiriz" dedi.

Soylu ve Raşkov’un açıklamalarının ardından basına kapalı gerçekleşen görüşmede, içişleri Bakanlıkları arasında iş birliği ve tecrübe paylaşımı, kolluk kuvvet eğitimi iş birliği, iki ülke sınır kapılarındaki geçişler konusunda iş birliği, düzensiz göçle mücadele ve insani yardımlar, Rusya-Ukrayna Savaşı ile terörizm, sınıraşan organize suçlar, sanal kumar, dolandırıcılık, siber suçlar ve siber güvenlik konularının ele alındığı aktarıldı.

Görüşmede, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Sekizkök, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Aslan, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Erdal Çetinkaya, Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık da hazır bulundu.