İçişleri Bakanı Soylu, Bulgar mevkidaşı Demerdzhiev ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ile telefon görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ile telefon görüşmesi yaptı. Gerçekleştirilen görüşmede düzensiz göçle mücadele, sınır güvenliği ve iki ülke sınır kapılarından geçişler ile güvenlik konuları değerlendirildi.