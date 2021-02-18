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İçişleri Bakanı Soylu: “Bu üniformaların, bu mekanların, üzerimize aldığımız sorumlulukların bizim için manevi anlamları vardır”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu üniformaların da, bu mekanların da, üzerimize aldığımız sorumlulukların da bizim için manevi anlamları vardır. Bir jandarma üniforması, bir polis üniforması, bir sahil güvenlik üniforması, kahraman Mehmetçiklerimizin üniforması alelade kıyafetler değildir” dedi.

Politika 18.02.2021, 18:08
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İçişleri Bakanı Soylu: “Bu üniformaların, bu mekanların, üzerimize aldığımız sorumlulukların bizim için manevi anlamları vardır”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu üniformaların da, bu mekanların da, üzerimize aldığımız sorumlulukların da bizim için manevi anlamları vardır. Bir jandarma üniforması, bir polis üniforması, bir sahil güvenlik üniforması, kahraman Mehmetçiklerimizin üniforması alelade kıyafetler değildir” dedi.

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan Bağlıca Mahallesi Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu’nda, Jandarma Teknik ve Yardımcı Branş Subay ve Astsubay Temel Kursiyerleri Diploma Temel Töreni gerçekleştirildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, “Bizim devlet geleneğimiz yeni bir göreve başlarken böyle törenler yapılmasının bir maksatlı vardır. İstenir ki kamu görevine başlayan insan, görevini yaparken sadece mesleki bilgiye değil, aynı zamanda bir ruha ve bir şuura da sahip olsun. Bizler robot değiliz. Kamu görevlerine sadece mesai yapılan ve karşılığında da maaş alınan alelade işler olarak bakamayız. Bu üniformaların da, bu mekanların da, üzerimize aldığımız sorumlulukların da bizim için manevi anlamları vardır. Bir jandarma üniforması, bir polis üniforması, bir sahil güvenlik üniforması, kahraman Mehmetçiklerimizin üniforması alelade kıyafetler değildir. O üniformaların da onlardan da öte şu şanlı bayrağın üzerindeki hilal ve yıldızı, o kırmızı renginin bir anlamı ve sorumluluğu vardır. Yaptığımız iş ne olursa olsun, teknikte olsa operasyonel de olsa, karargah görevi de olsa bu çatının altında toplamanın tek bir hissiyatı vardır. O da bu millete ve bu devlete hizmet, bu bayrağın ilelebet dalgalanmasına hizmet, bize verilen sorumluluklara sadakat ve bu bayrağın düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele etmektir” diye konuştu.

“2020 yılındaki operasyonlarımızda ele geçen uyuşturucu maddelerinden sadece piyasa değeri 21 milyar Türk lirasıdır”

Tüm kolluk kuvvetleri ile birlikte uyuşturucu ile mücadele ettiklerini belirten Soylu, “Bize kutlu bir vatan toprağı bırakıldı. Her karenin her taşın kanla sulanmış bir vatan toprağı bırakıldı. Elbette ki bu ülkenin güçlü olmasını, birlik ve beraberlik içinde olmasını istemezler. Sizin gücünüz, sizin şefkatiniz, sizin merhametiniz, sizin anlayışınız, sizin adaletiniz, sizin hukuka olan sadakatiniz ve bağlılığınız devletimize, milletimize, bayrağımıza, ecdadımıza olan sadakatiniz elbette ki bu kutlu toprağın bir parçasıdır. Bizim polisimiz, jandarmamız yolda yürürken birine yan baksa kınama cezası gönderen insan haklarına aykırı diyen güya gelişmiş bir dünyada biz elbette ki güçlü olmak zorundayız. İşte büyük devlet olmak budur. Biz uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. 2020 yılındaki operasyonlarımız da ele geçen uyuşturucu maddelerinden sadece piyasa değeri 21 milyar Türk lirasıdır. Bunun 195’ini jandarma bulmuştur. Diğer maddeleri varın siz tahmin edin. Avrupa ülkelerinin tamamının yakaladığı kokaini biz tek başımıza yakalıyoruz. Jandarmayla, polisle, sahil güvenlikle, gümrüklerde askeri operasyonlarda yakalıyoruz. Bu uyuşturucunun gelirinin tamamına yakını PKK’ya gidiyor. Avrupa’ya Batılı ülkelere bu konudaki hassasiyetlerini artırsınlar diye defalarca uyardık. Ama biz bu konuda yapmayız. İşte sorumluluk budur, büyük devlet olmak budur. Keza göç meselesinde kendilerini korumaya çalıştılar. Göçmen botlarını Akdeniz’de Ege’de batırdılar. Gemileri limanlara yanaştırmadılar. Oysa sahil güvenlik komutanımız burada biz hiçbir zaman bu şanlı milletin evladı olarak böyle yapmadık” şeklinde konuştu.

“Yıllardır bize müttefik diyenlerden iyilik görmediğimizi yeni fark etmiş değiliz”

Türkiye’nin tüm dünyaya ilham vereceğini belirten Bakan Soylu, “Biz bütün bu işlerdeki yalnızlığımızı unutmuş değiliz. Dünyanın ortaya koyduğu bu iki yüzlü tavrı yeni görmüş değiliz. Yıllardır bize müttefik diyenlerden iyilik görmediğimizi yeni fark etmiş değiliz. Ama umduk ki insanlık gelişir, umduk ki medeniyet değişir. Ve umduk ki dünya geliştikçe, 21. yüzyılın teknolojisi, ilmi, medeniyeti, anlayışı dünyaya vicdanı, hak ve adaleti getirir. Ama olmadı. Yanıldığımız belki tek konu varsa işte budur. Mış gibi yapmaktan vazgeçmediler. Bu tablo elbette ki bizi üzmüştür ama bizi umutsuzluğa sevk etmemiştir. Çektiğimiz acılardan hep birlikte kuvvetlendik. Umudumuzu yitirmedik gayretimizi eksik etmedik. Özellikle 21. yüzyılın başından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geldiğimiz noktada şunu söylemek isterim. Bu aziz millet 1923’te mazlum milletlere ilham vermiştir. Tam yüzyıl sonra Allah’ın izniyle dünyaya da ilham verecektir. Yüz yıl önce özgürlüğümüze, saldırıyla karşı çıkarak mazlum milletlere örnek olmuştur. Bugün de insanlığa merhameti, vicdanı çevremizdeki ateş çemberlerine rağmen ayakta kalmayı öğretiyoruz” değerlendirmesi yaptı.

“Sizlerle gurur duyuyoruz, sizlere güveniyoruz”

Mezunlara seslenen Bakan Soylu, “Bu büyük bir sorumluluk ve büyük bir onurudur. Sizlerle gurur duyuyoruz, sizlere güveniyoruz. Bu sorumluluğa, bu üniformaya, bu bayrağa laik olacağınıza yürekten inanıyorum. Buradaki kıymetli eğitmenlerimize, komutanlarımıza da aynı teşekkürü etmek istiyorum. Bu arkadaşlarımıza emek verdiler. Bilgilerini paylaştılar. Kim bilir bu arkadaşlarımız da bir gün yeni gençleri eğitecektir. Ve bu bayrak böyle elden ele devam edecektir. Allah sizlerden razı olsun. Allah eğitmenlerimizin emeklerini zayi etmesin. Yaptığınız işler de pratik ve çözümü olmalısınız. Bu devlete bu millete ve Allah’a sadakatinizden hiç bir zaman ama hiç bir zaman sapmamalısınız. Yaptığınız her işin bir dua olduğunu, sizi koruyacağını hiç bir zaman unutmamalısınız. Attığınız her adımda şehitlerimizin yanında olduğunuzu, attığınız her adımda onlarla beraber olduğunuzu hiç bir zaman unutmamalısınız. Allah bu üniformaya ve bu şerefi herkese nasip etmez. Bizler, hepimiz bunun kıymetini bilelim. Bu üniforma şerefli bir üniformadır. Güçlü bir üniformadır” değerlendirmesini yaptı.

Tören saygı duruşu ile ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. İstiklal Marşı’nın ardından askerler tarafından gösteri düzenlendi. Gösteri sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Soylu derece elde etmiş mezunlara ödüllerini taktim etti. Tören toplu fotoğraf çekimi ile devam etti.
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