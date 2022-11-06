İçişleri Bakanı Soylu: “Biz kendi gücümüzle, dinamiklerimizle, adımlarımızı atarken Kılıçdaroğlu’da elin adamına diz çökmekle meşgul”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta “Türkiye Yüzyılı” Eğitim Programında yaptığı konuşmada, “Biz kendi gücümüzle dinamiklerimizle adımlarımızı atarken Kılıçdaroğlu da elin adamına diz çökmekle meşgul. İftira atmakla meşgul. Türk Silahlı Kuvvetlerini kimyasal gaz kullandı diye iftira atanlara kuyruk olmakla meşgul” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Teşkilat Akademisi Eğitim Programı, “Türkiye Yüzyılı” konseptiyle Şırnak’ta gerçekleştirildi. AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Şırnak’ta düzenlenen eğitimlere, “siyasal iletişim ve yeni medya” konusunu Murat Özer, “sıkça sorulan sorular” konusunu Furkan Önalan ve “Türkiye Yüzyılı” konusunu da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu anlattı.

Bakan Soylu, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ne kadar güç odağı varsa, ne kadar küresel güç, para varsa, hepsini biliyor ve gördüklerini söyledi. Bakan Soylu, “Bizim coğrafyamızda, bizim ülkemizde elleri emelleri bitmeyen hesapları, tezgahları, pazarlıkları ve gelecek palanları vardır. Ya darbe yaptıracaklardır, ya iç savaş çıkaracaklar, ya terör yaptıracaklar, yerel silahlı gruplar oluşturacaklar, bunlara para ve silah verecekler, onların yanında uyuşturucu rotaları oluşturacaklar, bir şekilde bu coğrafyadaki oyunlarını sürdürecekler” dedi.

Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine cevap vererek, “Bu gün Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere’den video çekip, size para buldum diyor ya. İşte o video, Türkiye’nin geleceğini bunlara teslim edersek, meydanı boş bırakırsak, ne olacağın provasıdır. Anlıyoruz ki, yine eski şeyleri yaşayacağız. Yine Avrupa’ya borç isteme heyetleri gönderecekler. Yine İMF’yi başımıza bela edecekler. Bu ülkeyi faiz lobilerine peşkeş çekecekler. Yine üretim tesislerimiz kapanacak. Savunma sistemimizde çalışan evlatlarımızın önünü kesecekler. Çünkü CHP’nin vizyonunu bilemiyoruz. Bu millet güvenmemektir. Sağdan soldan para dilenmektir. Küresel efendilerine biat etmektir, el açmaktır. İşte o videoda hep beraber bunun ifadesidir” diye konuştu.

Avrupa’nın bu yılı geçirecek kapasiteye sahip olmadığını değerlendiren Bakan Soylu, “Avrupa ülkelerinin planları ne oldu? Sizlerin 50 yıllık, 100 yıllık planlarınız, enerjiniz. Bu yılı geçirecek enerjiye, kapasiteye, akla sahip değilsiniz. Ancak bir şey yaparsınız, CHP de olduğu gibi, HDP de olduğu gibi Avrupa’da, Amerika’da gibi yıkmayı biliyorlar, insanlara bir faydaları yok. Ama bizim değerlerimiz onlardan farklıdır. Bir siyasetçi ne yapar, ülkesini başka yere pazarlamaz. Dünyadan parmak sallayanlara gücümüzü gösterir. Siyasetçi ne yapar, açılmayan kömür ocaklarını terörden arındırıp, halkının hizmetine açar. Siyaset ne yapar, Şırnak’ın Gabar Dağı’nda” nasıl petrol bulunabileceğini bütün dünyaya gösterir. Siyaset ne yapar, Karadeniz’de doğalgaz bulur” şeklinde konuştu.

“HDP de PKK da Amerika’nın maşasıdır”

“Türkiye Yüzyılı altyapısını Erdoğan, AK Parti ve Cumhur ittifakı yaptı” diyen Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

“Sadece Türkiye yüzyılın altyapısını değil, 20. yüzyılda bizi korkuttukları için, ürküttükleri için, açıklarınızı kapattı AK Parti. Türkiye’nin yüzyılı altyapısını yollarımız, barajlarımızla, hastanelerimizle, havalimanlarını ve üniversitelerini yapan bir Türkiye var. HDP de PKK da Amerika’nın maşasıdır. Bunu net söylüyorum, Avrupa’nın oyuncağıdır. Bunu net ve açık bir şekilde söylüyorum. Utanmadan, arlanmadan, LGBT denilen cibilyetsizlik kavramını bu kadar memlekete sokmaya çalışan bir anlayışın karşılığıdır HDP. İnsanları başka bir tarafa evirilebilmek için talimatlınmış bir terör örgütü var.”

“İki yüzlü değil, beş yüzlü bir Kılıçdaroğlu ile karşı karşıyayız”

“Biz kendi gücümüzle dinamiklerimizle adımlarımızı atarken Kılıçdaroğlu da elin adamına diz çökmekle meşgul” sözleriyle eleştiren Bakan Soylu, “İftira atmakla meşgul. Türk Silahlı Kuvvetlerini kimyasal gaz kullandı diye iftira atanlara kuyruk olmakla meşgul. Bu ülkenin jandarmasını, emniyetini, uyuşturucu kaçakçılığı ile cari açığı kapatmak için yapmakla, iftira atmakla meşgul. Yazıklar olsun. Kendi devletine bu kadar düşman. Kendi milletine bu kadar düşman. Ama İngiltere’deki faizcilere laf söylerken iyi, onların ayağına giderken iltifat ederken yine iyi. İkiyüzlü değil, beş yüzlü bir Kılıçdaroğlu ile karşı karşıyayız” ifadelerinde bulundu.

Şırnak’ta bir otelde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı” Eğitim Programına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Soylu, daha sonra Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi açılışına katılmak üzere otelden ayrıldı.