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İçişleri Bakanı Soylu: "Birinci talep kuru gıda kolisi, ikinci talep hijyen ve kişisel temizlik ürünleridir. Üçüncü ihtiyaç özellikle bahar ve yazlık giysiye ihtiyaç var "u:
İçişleri Bakanı Soylu: "Birinci talep kuru gıda kolisi, ikinci talep hijyen ve kişisel temizlik ürünleridir. Üçüncü ihtiyaç özellikle bahar ve yazlık giysiye ihtiyaç var "
Politika 11.03.2023, 13:29
İçişleri Bakanı Soylu: "Birinci talep kuru gıda kolisi, ikinci talep hijyen ve kişisel temizlik ürünleridir. Üçüncü ihtiyaç özellikle bahar ve yazlık giysiye ihtiyaç var "
- İçişleri Bakanı Soylu Kahramanmaraş AFAD deposunda açıklamalarda bulundu
- "Geçici yaşam merkezlerine geçince burada kolilenen bu depolar üzerinden depolar üzerinden ulaştırılıyor"
-"Deprem bölgelerine dönüşler başladı. Gerek çadır alanlarına olan talepler gerek kişisel çadır talepleri, özellikle günlük verdiğimiz öğün yemekler sürekli artmaktadır. Bu da ihtiyaçlarımızı arttırıyor"
- "İkinci el giysiyi buralara göndermesin vatandaşlarımız"
- "Kahvaltılık ürün istiyoruz. Özellikle vatandaşlarımızdan bu konuda destekler arzu ediyoruz"