İçişleri Bakanı Soylu: "Birinci talep kuru gıda kolisi, ikinci talep hijyen ve kişisel temizlik ürünleridir. Üçüncü ihtiyaç özellikle bahar ve yazlık giysiye ihtiyaç var "u:

İçişleri Bakanı Soylu: "Birinci talep kuru gıda kolisi, ikinci talep hijyen ve kişisel temizlik ürünleridir. Üçüncü ihtiyaç özellikle bahar ve yazlık giysiye ihtiyaç var "

- İçişleri Bakanı Soylu Kahramanmaraş AFAD deposunda açıklamalarda bulundu

- "Geçici yaşam merkezlerine geçince burada kolilenen bu depolar üzerinden depolar üzerinden ulaştırılıyor"

-"Deprem bölgelerine dönüşler başladı. Gerek çadır alanlarına olan talepler gerek kişisel çadır talepleri, özellikle günlük verdiğimiz öğün yemekler sürekli artmaktadır. Bu da ihtiyaçlarımızı arttırıyor"

- "İkinci el giysiyi buralara göndermesin vatandaşlarımız"

- "Kahvaltılık ürün istiyoruz. Özellikle vatandaşlarımızdan bu konuda destekler arzu ediyoruz"