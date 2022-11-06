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İçişleri Bakanı Soylu: Bir kız çocuğunu HDP’li yönetici tarafından dağa kaçırılırken yolda yakaladık. Anne ve babaları HDP binasına gittiler onu kaçıran HDP’li yöneticiyi darp ettiler. Ellerine sağlık"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bir kız çocuğunun HDP’li yönetici tarafından dağa kaçırılırken yolda yakaladık. Anne ve babaları HDP binasına gittiler onu kaçıran HDP’li yöneticiyi darp ettiler. Ellerine sağlık"
Politika 06.11.2022, 14:39
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bir kız çocuğunun HDP’li yönetici tarafından dağa kaçırılırken yolda yakaladık. Anne ve babaları HDP binasına gittiler onu kaçıran HDP’li yöneticiyi darp ettiler. Ellerine sağlık"