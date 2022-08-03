banner549

banner547

Son Dakika
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kavurucu sıcakta buğday hasadı
Kavurucu sıcakta buğday hasadı

İçişleri Bakanı Soylu: “Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevir ele geçirildi”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu’nda Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı.

Politika 03.08.2022, 14:42
İçişleri Bakanı Soylu: “Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevir ele geçirildi”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu’nda Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Narkoteröre bir darbe daha. Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu’nda Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevir, 21 bin 200 kök skunk, 152 kilogram esrar ele geçirildi. Terörün finansmanına da, çocuklarımızın zehirlenmesine de asla izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu