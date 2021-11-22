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İçişleri Bakanı Soylu: “Geçici koruma statüsünde kabul ettiğimiz insan bugün itibariyle 3 milyon 731 bin 28”.
İçişleri Bakanı Soylu: "Bataklık operasyonu Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu suç geliri operasyonudur ve bu operasyon kapsamında 73 sanık hakkında iddianame düzenlenmiş ve 2 milyar TL’lik mal varlığına el konulmuştur".
İçişleri Bakanı Soylu: "Bataklık operasyonu Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu suç geliri operasyonudur ve bu operasyon kapsamında 73 sanık hakkında iddianame düzenlenmiş ve 2 milyar TL’lik mal varlığına el konulmuştur".
Politika 22.11.2021, 12:31
İçişleri Bakanı Soylu: "Bataklık operasyonu Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu suç geliri operasyonudur ve bu operasyon kapsamında 73 sanık hakkında iddianame düzenlenmiş ve 2 milyar TL’lik mal varlığına el konulmuştur".