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İçişleri Bakanı Soylu Avrupa Konseyi heyetini kabul etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu Eş-Raportörleri Heyeti’ni kabul etti.
Politika 23.03.2022, 20:36
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu Eş-Raportörleri Heyeti’ni kabul etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu Eş-Raportörleri Heyeti’ni Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığında kabul etti. Bakan Soylu ile heyet arasındaki görüşme basına kapalı şekilde devam etti.