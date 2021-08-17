İçişleri Bakanı Soylu, afet bölgesi Türkeli’de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, meydana gelen sel felaketi nedeniyle zarar gören bölgeleri yerinde incelemek üzere Sinop’un Türkeli ilçesine geldi.

Helikopter ile Türkeli Huzur Dincel Stadı’na inen Bakan Soylu, sanayi esnafını ziyaret etti. Esnaflara ’geçmiş olsun’ dileklerini ileten Bakan Soylu, "Allah kolaylıklar versin. Merak etmeyin, sizlerin yanındayız, sizlerle beraberiz. Elimizden geleni yapacağız. Allah’ın izniyle derleyip toparlamadan bu bölgeden ayrılmayacağız" dedi.

Çarşı esnafını da ziyaret eden Bakan Soylu burada vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Yaz sezonunda ilçedeki Yaşam Vadisi’nde hizmet veren kafeterya işletmecileri, yaşadıkları zararları aktararak Bakan Soylu’dan yardım istedi. Bakan Soylu da inceleme ekibinin söz konusu bölgede gerekli hasar tespitinin yapılması talimatını verdi.

Bakan Soylu, esnaf ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.