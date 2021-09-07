İçişleri Bakanı Soylu, AB Genişleme ve Komşuluk Politikası Komiseri Varhelyi’yi kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Genişleme ve Komşuluk Politikası Komiseri Oliver Varhelyi’yi kabul etti. Kabul sonrası basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Türkiye-AB ilişkileri, göç, sınır güvenliği ve Afganistan’da yaşanan son gelişmelerin oluşturacağı göç baskısı gibi konular ele alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Genişleme ve Komşuluk Politikası Komiseri Oliver Varhely’i ve beraberindeki heyeti Bakanlığın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) kabul etti. Kabul sonrası basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Türkiye- AB ilişkileri, göç, sınır güvenliği ve Afganistan’da yaşanan son gelişmelerin oluşturacağı göç baskısı gibi konular ele alındı. Görüşmede İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen, Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Dr. Sezer Işıktaş, AB Başkanlığı - Dışişleri Bakanlığı - Daire Başkanı Çağrı Çakır ve AB Uzmanı İbrahim Aydın da yer aldı.