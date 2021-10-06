Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu, 81 ilin emniyet müdürleriyle görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, video konferans yöntemiyle 81 ilin emniyet müdürleriyle görüştü.
Politika 06.10.2021, 13:57
oylu, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’la birlikte emniyet müdürleriyle görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Kovid-19 tedbirleri, trafik, asayiş, kadına yönelik şiddet ve göç konuları değerlendirildi.