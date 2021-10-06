İçişleri Bakanı Soylu, 81 ilin emniyet müdürleriyle görüştü

oylu, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’la birlikte emniyet müdürleriyle görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmede Kovid-19 tedbirleri, trafik, asayiş, kadına yönelik şiddet ve göç konuları değerlendirildi.