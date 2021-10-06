banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Güzellik merkezlerine lazer epilasyon yasağı!
Güzellik merkezlerine lazer epilasyon yasağı!
Türkiye-Norveç maçına Alman hakem!
Türkiye-Norveç maçına Alman hakem!
ALES başvuruları başladı
ALES başvuruları başladı
Yeni 2021 Honda Accord Türkiye fiyatı açıklandı
Yeni 2021 Honda Accord Türkiye fiyatı açıklandı

İçişleri Bakanı Soylu, 81 ilin emniyet müdürleriyle görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, video konferans yöntemiyle 81 ilin emniyet müdürleriyle görüştü.

Politika 06.10.2021, 13:57
İçişleri Bakanı Soylu, 81 ilin emniyet müdürleriyle görüştü

oylu, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’la birlikte emniyet müdürleriyle görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Kovid-19 tedbirleri, trafik, asayiş, kadına yönelik şiddet ve göç konuları değerlendirildi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P