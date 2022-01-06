Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İHA istedik vermediler. Biz de Bayraktar’ı, Akıncı’yı, Aksungur’u yaptık. Artık çıtayı daha yukarıya çıkararak geleceğin harp ortamına da ülkemizi hazırlıyoruz."
Bakan Akar: "Made in Türkiye markası uluslararası pazarda hak ettiği pazarda hak ettiği konuma yükselmiştir"
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Orta Amerika ülkesi Nikaragua açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu: “50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesi işlemine başlanılacak”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesi işlemine başlanılacak” dedi.
Politika 06.01.2022, 19:27 06.01.2022, 19:36
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesi işlemine başlanılacak” dedi.
Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Pazartesi itibariyle 50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesine başlayacağız. Daha sonra Ziraat Bankası tüm şubelerinde yapacak. Biz de bütün nüfus müdürlüklerinde yapacağız. Daha sonra Tapu Kadastro Müdürlüğü yapacak” dedi.