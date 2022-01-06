İçişleri Bakanı Soylu: “50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesi işlemine başlanılacak”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesi işlemine başlanılacak” dedi.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Pazartesi itibariyle 50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesine başlayacağız. Daha sonra Ziraat Bankası tüm şubelerinde yapacak. Biz de bütün nüfus müdürlüklerinde yapacağız. Daha sonra Tapu Kadastro Müdürlüğü yapacak” dedi.