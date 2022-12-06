İçişleri Bakanı Soylu: "2022 yılında terör örgütü yanlısı yorum ve paylaşım yapan toplam 132 bin 310 sosyal medya hesabı tespit ettik"

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar ile Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Antalya’nın Serik ilçesinde bir otelde düzenlenen 7’nci Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı’nda konuşan Bakan Soylu, "2022 yılında terör örgütü yanlısı yorum ve paylaşım yapan toplam 132 bin 310 sosyal medya hesabı tespit ettik. Bunlardan 67 bin 385 hesabın kullanıcısını nokta atışı bulduk. Suç unsuru içeren 9 bin 314 kullanıcıyı yakalayarak adli makamlara teslim ettik" dedi.