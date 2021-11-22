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İçişleri Bakanı Soylu: "2016 yılından bu güne kadar içeri girmeden doğu ve güney sınırlarında engellediğimiz kaçak göçmen sayısı 2 milyon 406 bin 6"
İçişleri Bakanı Soylu: "2016 yılından bu güne kadar içeri girmeden doğu ve güney sınırlarında engellediğimiz kaçak göçmen sayısı 2 milyon 406 bin 6"
Politika 22.11.2021, 12:50
İçişleri Bakanı Soylu: "2016 yılından bu güne kadar içeri girmeden doğu ve güney sınırlarında engellediğimiz kaçak göçmen sayısı 2 milyon 406 bin 6"