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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı basın toplantısının ardından soruları cevapladı
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren “Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısını” düzenledi. Çataklı, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Politika 03.06.2022, 12:05
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren “Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısını” düzenledi. Çataklı, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.