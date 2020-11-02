İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: “Kahramanlar hasarlı, riskli binaların önünde 7/24 bekliyor”

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, “Fitnenin sözcülüğünü yapmaya devam ededurun. Kahramanlar hasarlı, riskli binaların önünde 7/24 bekliyor” dedi.

İzmir’deki depremin ardından hırsızlık yapmak için kente geldiği öne sürülen 9 kişinin gözaltına alınmasının ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri, enkaz bölgelerinde asayişin sağlanması için yoğun çaba içinde. Ekipler, tehlikeli olduğu için boşaltılan 172 binada hırsızlık ve benzeri olaylara karşı 7/24 nöbet tutuyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Fitnenin sözcülüğünü yapmaya devam ededurun. Kahramanlar hasarlı, riskli binaların önünde 7/24 bekliyor. İnsanlarımızı hırsızlardan, fitnecilerden korumaya kararlıyız” ifadelerine yer verdi.