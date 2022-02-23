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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: “Borçlarını ödemeyen bir belediyecilikten hizmet veren bir belediyeye”

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Batman’da incelemelerde bulunarak bir Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin’den brifing aldıktan açıklamalarda bulundu.

Politika 23.02.2022, 15:24
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: “Borçlarını ödemeyen bir belediyecilikten hizmet veren bir belediyeye”

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Batman’da incelemelerde bulunarak bir Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin’den brifing aldıktan açıklamalarda bulundu.

Önceki dönem Batman Belediyesi yönetiminin borçlarını ödemediğini, şimdi ise hizmet veren bir belediyeciliğe geçtiğini belirten İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Belediye Başkan vekili ile berber 2021 yılında Belediye hizmetlerinin nasıl geçtiğini, belediye hizmetlerinde ne duruma geldiği, hangi çalışmaların yapılacağı konusunda ciddi bir çalışma yaptıklarını kaydetti. Bakan Yardımcısı İnce, “Belediyemiz, gelirlerini artıran, halkımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri üreten bir belediye konumuna olduğunu gördük. Burada emeği geçen başta Başkan vekilimiz olmak üzere bütün belediye çalışanlarımıza ve Batman halkına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“ilk kez Batman’da bir kadın konuk evi yapıldığını gördük”

Batman Belediyesinin 2021 yılında yaptığı çalışmalardan söz eden Bakan Yardımcısı İnce “Araç parkının yenilendiğini ve geliştirildiğini, 194 kilometre asfaltın son dönemde yapıldığını gördük. Kaldırım taşları yenilendi, yeşil alan artırıldı ve son dönemde 20 adet park inşa edildi. İçme suyu hattı yenilendi, depolama sistemi artırıldı ve yenilendi, itfaiye binası, Belediye hizmet binasına başlanarak yüzde 50 bitme seviyesine geldi. Yeni pazar yerleri yapıldı ve otogar çalışmaları da devam eden çalışmalar arasında. Şu ana kadar 20 adet muhtar evi inşa edildi. Her şeyden önemlisi Batman’a yeni bir imar geçekleştirildi ve önümüzdeki yılarda bunun getirisi çok daha büyük olacaktır. Her şeyden önemlisi kadınlara, gençlere önem verildiğini kadınlara yönelik aile hizmetlerin arıtıldığını yine kadın girişimcilere destekler verildiğini kadın kooperatiflere büyük destekler verildiğini ve ilk kez Batman’da bir kadın konuk evi yapıldığını gördük. Sadece insana değil, hayvanlara da yatırım yapan, onlara da bir can gözü ile bakan, modern hayvan barınağı yapıldığını gördük. Yine vahşi depolamadan modern bir depolama geçirilerek katı atık tesislerinde modern bir yapı oluşturulduğunu buradan çöpten üretilen elektrikle bunu ekonomiye kazandırıldığını Batman ekonomisine kazandırıldığını gördük ve şahit olduk” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, basın açıklaması ardından Batman’da biten parklarda incelemelerde bulundu. İnce, parkta bulunan vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Batman’dan ayrıldı.

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