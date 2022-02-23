İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: “Belediyeler vatandaşları memnun edecek çalışmalara imza attı”

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt’e geldi.

Kurtalan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, daha sonra Baykan ilçesine hareket etti. Baykan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emin Bağlı’dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan İnce, ilçede esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Burada temaslarını tamamlayan Bakan İnce, Siirt Belediyesini ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Bakan İnce, kent genelinde yürütülen çalışmalar hakkında Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’ndan bilgi aldı. Kent genelinde vatandaşlara en kaliteli hizmeti sunmak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini dile getiren Bakan İnce, belediyenin vatandaşları memnun edecek çalışmalara imza attığını belirtti.

Bakan İnce, “Hem de yol uzunluklarının genişletilerek daha kaliteli bir hale getirilmesi konusunda büyük çalışmalar yapıldı. Yine çok sayıda parkın yapılması ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulduğunu, içme suyu hattının yenilendiğini, bir çok yerde ek kaynaklar yapıldığını yine temiz şehir anlayışı ile şehri temiz tutmak için herk türlü tedbirin alındığı, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımıza sosyal hizmetlerin artırılarak devam ettirildiğini ve geldiğimiz noktada vatandaşları memnun edecek çalışmalara imza atıldığını, özellikle Kadın Yaşam Merkezinin hizmete sokularak buradaki faaliyetlerin aktifleştirilerek kadınlara çok büyük önem verildiğini ve yine geçtiğimiz dönem içinde Millet Parkının hizmete alınması ile ilgili çok ciddi memnuniyet verici geri dönüşlerin olduğunu müşahede ettik” dedi.

Daha sonra Bakan İnce, kentte hizmete giren Hz. Fakirullah Caddesi (Güres), Millet Bahçesi ve Kızlar Tepesinde incelemelerde bulundu.