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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: “Eylemlere katılan 127 kişinin neredeyse tamamının barınma sıkıntısı yok"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul’da “Barınamıyoruz” ve “Yurtsuzlar” adı altında gerçekleştirilen eylemlere katılan 127 kişinin neredeyse tamamının barınma sıkıntısı olmadığını belirterek, "Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yalanları, sahte tiyatroları paylaşmaya ve provokasyonlara karşı uyarmaya devam edeceğiz" dedi.

Politika 23.09.2021, 11:33
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: “Eylemlere katılan 127 kişinin neredeyse tamamının barınma sıkıntısı yok"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul’da “Barınamıyoruz” ve “Yurtsuzlar” adı altında gerçekleştirilen eylemlere katılan 127 kişinin neredeyse tamamının barınma sıkıntısı olmadığını belirterek, "Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yalanları, sahte tiyatroları paylaşmaya ve provokasyonlara karşı uyarmaya devam edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul’da “Barınamıyoruz” ve “Yurtsuzlar” adı altında gerçekleştirilen eylemlere ilişkin açıklama yaptı. Ersoy, eylemlere katılan 127 kişinin 73’ünün İstanbul’da ikamet etmediği ve herhangi bir barınma probleminin olmadığını, 12 öğrencinin ikamet kaydının il dışında olduğunu, 28 şahsın başka illerde bulunan üniversitelerde eğitim gördüğünü, 8 şahsın herhangi bir yüksek öğrenim kurumunda kaydının bulunmadığını, 5 şahsın üniversite mezunu olduğunu ve 1 şahsın da akademisyen olduğunu belirtti. Ersoy, eylemlere katılan 127 şahıstan 4 öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu’nda kaydığının bulunduğunu, 1 öğrencinin yedek olduğunu, 10 öğrencinin ise daha önce yurtlarda kalıp kaydını sildirdiğini, diğer öğrencilerin yurt başvuruların bulunmadığının tespit edildiğini aktardı.

“Eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yok”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Yine bir yalanlar dizisi, yine provokasyon. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yalanları, sahte tiyatroları paylaşmaya ve provokasyonlara karşı uyarmaya devam edeceğiz. İstanbul’da ’Barınamıyoruz’ eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yok” ifadelerine yer verdi.

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