İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy evlat nöbetindeki ailelerle bayramlaştı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 41’nci gününe girdi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Vali Ali İhsan Su, ailelerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. GATA’da bu ülkenin huzuru, güvenliği için vatanın bölünmez bütünlüğü için uzuvlarının bir kısmını feda etmiş, kaybetmiş, tedavileri devam eden kahraman gazileri ziyaret ettiklerini söyleyen Bakan Yardımcısı Ersoy, bugün ise 40 yıldır mücadele ettikleri terörün başka bir bedelin çilekeşleriyle beraber olduklarını ifade etti. Ailelerin henüz 12, 13, 14 yaşlarında evlatlarının ellerinden alındığını hatırlatan Ersoy, “Yıllarca evlatlarına hasret bırakılmış. Kalem tutması gerekirken boylarından uzun silahlar verilerek kardeşi kardeşe düşman etmek, birbirine kırdırmak için ve buradan kendilerine bir ikbal aramak için onların evlatlarını ellerinden aldılar. Yıllardır bu acıyı bu annelere, bu ailelere yaşattılar” dedi.

“Bu kalleşlerle mücadelemizi sürdüreceğiz”

PKK’ya ve onun siyasi uzantısı ve uzantılarına bölgeden yükselen en kuvvetli, en anlamlı ve en acılı haykırış olarak annelerin haykırışına ilk defa 3 Eylül 2019 yılında şahit olduklarını aktaran Ersoy, “Bin 41 gündür bu anneler tek bir şey istiyorlar. Evlatlarının terör örgütüne gitmesine aracılık edenler, binalarında onları misafir ederek terör örgütüne gönderenlerden evlatlarını geri istiyorlar. Bu saygın, bu onurlu, bu dik mücadeleye 3 Eylül 2019 günü sahip çıktık. O gündür bugündür ailelerimizin yanındayız. Bugüne kadar 37 evladımızın ailelerine kavuşmasına hep birlikte şahit olduk. İnşallah geri kalan evlatlarımızın da bu hainlerin, kalleşlerin, zalimlerin, bu insanlık düşmanlarının, çocuk düşmanlarının hem ellerinden kurtulmasını sağlamak hem de başka çocuklarımızın onların tuzaklarına düşmesini engellemek için elimizden gelen mücadeleyi sürdüreceğiz” ifadelerinde bulundu.