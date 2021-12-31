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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Eskişehir’de yılbaşı denetimlerini yerinde inceledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Eskişehir’de yeni yıl denetimleri inceledi. Ersoy, “Emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimizden oluşan 340 bin 351 görevlimiz 55 bin 466 tim olarak tüm Türkiye’de ayakta ve görevinin başında” dedi.

Politika 31.12.2021, 23:45
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Eskişehir’de yılbaşı denetimlerini yerinde inceledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Eskişehir’de yeni yıl denetimleri inceledi. Ersoy, “Emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimizden oluşan 340 bin 351 görevlimiz 55 bin 466 tim olarak tüm Türkiye’de ayakta ve görevinin başında” dedi.

Yılbaşı için uygulanan güvenlik önlemlerini yerinden takip etmek amacıyla Eskişehir’e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret etti. Ardından Bakan Yardımcısı Ersoy beraberindeki Vali Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy ile Seyitgazi Jandarma Kontrol Noktası’nı ziyaret etti. Oradan MOBESE merkezine giden Ersoy’un son durağı, Eskişehir-Ankara Karayolu Trafik Uygulama Noktası oldu.

“340 bin 351 görevlimiz 55 bin 466 tim olarak tüm Türkiye’de ayakta ve görevinin başında”

Polis uygulama noktasında açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, dünyanın en zor coğrafyasında huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla bakanlık olarak yoğun çalışma yaptıklarını belirtti. Yılbaşı gecesi için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ile birlikte geniş tedbirlerin alındığını ve bakanlık temsilcilerinin illere dağılarak yerinde takip ettiğini belirten Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“Yakından takip ettiğiniz gibi dünyanın en zor coğrafyasında milletimizin huzurunu ve güvenliğini tesis etmek ve sağlanan huzur ortamının her daim kalıcı olmasını sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı olarak çok yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu akşam da yeni bir yıla merhaba diyeceğimiz 2022’yi karşılayacağımız akşamımız, yine yılbaşı gecesi olarak tanımladığımız bu geceyi de milletimizin huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için tüm Türkiye genelinde çok ciddi tedbirler aldık. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimizden oluşan 340 bin 351 görevlimiz 55 bin 466 tim olarak tüm Türkiye’de ayakta ve görevinin başında. 31 Aralık sabah saat 8 itibariyle tedbirlerimizi uygulamaya koyduk ve bütün görevlilerimiz görevlerine devam ediyor. Şuana kadar da Türkiye genelinde gayet sakin, huzurlu bir gece geçiriyoruz. Hem bu tedbirlerimizin uygulanmasına nezaret etmek hem sahada hepimizin huzuru ve güvenliği için sorumluluk alan görev yapan arkadaşlarımızı ziyaret ederek, onlarla hem kalben hem fiilen beraber olduğumuzu göstermek, yapılan çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Eskişehir’e geldim. İçişleri Bakanlığımızın bütün yetkilileri başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere, bakan yardımcılarımız, emniyet genel müdürümüz, jandarma genel komutanımız, sahil güvenlik komutanımız ve diğer üst yöneticilerimizin tamamı, her birimiz ayrı bir ildeyiz. 81 ilimizde valilerimiz, 922 ilçede kaymakamlarımız, il jandarma komutanlarımız, il emniyet müdürlerimiz hepsi sahada, milletimizin ağız tadıyla yeni yılı karşılaması için çalışmalarımızı takip ediyoruz. Bizde değerli valimiz, emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımızla birlikte Eskişehir’de de aynı uygulamaları yapıyoruz. Arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre Eskişehir ilimizde tam bin 920 görevlimiz bizlerin, sizlerin, bütün milletimizin huzuru için güvenliği için görevlerinin başında. 2021 yılını çok ağır geçirdik. Felaketler peş peşe geldi ama Allah’a şükür devletimizin gücü, milletimizin sağduyusu, samimiyeti ve işbirliğiyle bütün belaların, kazaların, felaketlerin üstesinden gelerek 2022’ye ulaştık. 2022’nin hem memleketimiz için, milletimiz için, bölgemiz için, bütün masum ve mazlum coğrafya için ve insanlık için hayırlar getirmesini, huzur içinde, güven içinde, sağlık ve mutluluk içinde bir yıl geçirmemizi nasip etmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyoruz.”

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