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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Yunanistan ne kadar inkar ederse etsin, ellerimizdeki deliller ki bunların bir kısmını gösterdik; çok açık bir şekilde terör örgütünün bir kampı olduğunu ve terörist faaliyetlerinin merkezi haline geldiğ
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Yunanistan ne kadar inkar ederse etsin, ellerimizdeki deliller ki bunların bir kısmını gösterdik; çok açık bir şekilde terör örgütünün bir kampı olduğunu ve terörist faaliyetlerinin merkezi haline geldiğ
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Sayın İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.
Politika 03.09.2022, 11:50
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Sayın İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.
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