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İstanbul Esenler’de sokak ortasında başından silah ile vurularak öldürülen Asiyenur Atalay cinayetine ilişkin zanlı Ümit Karakoyun ’kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.
Ali Koç: "Pazar günü derbiye gitmeyeceğim. Bu konu bizim evde de konuşulmaya başlandı. Geçen gün annem aradı, ’aman oğlum biraz daha sabret, gitme’ dedi."
Ali Koç: "Maç bittikten sonra (Trabzonspor-Antalyaspor) 1-2 başkan tebrik mesajı girdi. Başkanlar whatsapp grubuna ben de şu mesajı attım; ’Tebrik etmek isterim ama etmeyeceğim’."
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Türkiye’de şu an toplam 5 milyon 500 bin 690 yabancı bulunmaktadır ve bunların tamamı sığınmacı değildir.”
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Türkiye’de şu an toplam 5 milyon 500 bin 690 yabancı bulunmaktadır ve bunların tamamı sığınmacı değildir.”
Politika 06.05.2022, 15:20
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Türkiye’de şu an toplam 5 milyon 500 bin 690 yabancı bulunmaktadır ve bunların tamamı sığınmacı değildir.”