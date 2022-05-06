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İstanbul Esenler’de sokak ortasında başından silah ile vurularak öldürülen Asiyenur Atalay cinayetine ilişkin zanlı Ümit Karakoyun ’kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.
Ali Koç: "Pazar günü derbiye gitmeyeceğim. Bu konu bizim evde de konuşulmaya başlandı. Geçen gün annem aradı, ’aman oğlum biraz daha sabret, gitme’ dedi."
Ali Koç: "Maç bittikten sonra (Trabzonspor-Antalyaspor) 1-2 başkan tebrik mesajı girdi. Başkanlar whatsapp grubuna ben de şu mesajı attım; ’Tebrik etmek isterim ama etmeyeceğim’."
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Suriye iç savaşı sebebiyle ülkemize sığınmış 3 milyon 762 bin 686 geçici koruma altında Suriyeli bulunmaktadır".
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Suriye iç savaşı sebebiyle ülkemize sığınmış 3 milyon 762 bin 686 geçici koruma altında Suriyeli bulunmaktadır".
Politika 06.05.2022, 15:21
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Suriye iç savaşı sebebiyle ülkemize sığınmış 3 milyon 762 bin 686 geçici koruma altında Suriyeli bulunmaktadır".