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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Sokakta gördüğümüz her esmer tenli insanı kaçak göçmen nitelemek, bunun üzerinden algı oluşturmak, paniğe sebep olmak doğru değildir.”
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Sokakta gördüğümüz her esmer tenli insanı kaçak göçmen nitelemek, bunun üzerinden algı oluşturmak, paniğe sebep olmak doğru değildir.”
Politika 06.05.2022, 15:27
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Sokakta gördüğümüz her esmer tenli insanı kaçak göçmen nitelemek, bunun üzerinden algı oluşturmak, paniğe sebep olmak doğru değildir.”