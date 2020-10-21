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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Silvan’da incelemelerde bulundu
İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI İSMAİL ÇATAKLI, DİYARBAKIR'IN SİLVAN İLÇESİNDE ÇEŞİTLİ ZİYARETLER İLE İNCELEMELERDE BULUNDU.
Politika 21.10.2020, 16:39
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde çeşitli ziyaretler ile incelemelerde bulundu.
Öğle saatlerinde Silvan’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile İller idaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Çelik tarafından karşılandı. Silvan ilçe merkezinde çeşitli incelemelerde bulunan Çataklı, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan’dan brifing aldı.
Bakan Yardımcısı Çataklı, "Silvan ilçemiz tarihi varlıklarıyla bir çok medeniyete beşiklik etmiş tarihi bir kenttir. Bu kentimizin kalkınması ve hak etmiş olduğu konuma kavuşturulması için gerekli destek ve çalışmalar konusunda hep birlikte destek sunmalıyız" dedi.
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