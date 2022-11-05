banner596

Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "PKK’nın silahlı dağ kadrosuna 9 çizik daha attık"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Politika 05.11.2022, 11:32
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "PKK’nın silahlı dağ kadrosuna 9 çizik daha attık"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Yorumlar (0)