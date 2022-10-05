İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Mersin’de ihanet girişimine karşı devletimiz tüm personeli ile teröre ve teröriste karşı işaretini vermiş oldu”

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Mersin’deki hain terör saldırısıyla ilgili, “O günkü hadiseye polisimizin anında ve yerinde yaptığı müdahaleler sayesinde devletimiz tepeden tırnağa tüm personeli ile teröre ve teröriste karşı işaretini vermiş oldu” dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlığın konferans salonunda düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Mersin’de bir polisin şehit olduğu terör saldırısı ile ilgili konuşan Çataklı, “Türkiye olarak önemli gündem maddeleriyle yüklü bir zaman diliminde bulunuyoruz. Zorlu bir süreçteyiz ve zorlu bir coğrafyada başarılı bir güvenlik mücadelesi veriyoruz. O güven ortamını bozmak, huzur ortamını zedelemek için fırsat kollayan çevreler, Mersin’de ihanet girişimlerine bir yenisini daha ekledi. Bir terör saldırısı hadisesi gerçekleştirdiler. O günkü hadiseye polisimizin anında ve yerinde yaptığı müdahaleler sayesinde devletimiz tepeden tırnağa tüm personeli ile teröre ve teröriste karşı işaretini vermiş oldu” diye konuştu.

“Adana’da 211, Samsun’da 92 satıcı gözaltına alındı”

Adana ve Samsun illerindeki uyuşturucu operasyonlarından bahseden Çataklı, “Uyuşturucuyla mücadele kapsamında sıkılıkla büyük çaplı operasyonlar düzenliyoruz. Dün sabah 5’te 2 bin 37 personelin 22 narkotik köpeği, 1 helikopter ve 1 İHA’nın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz ‘Kökünü Kurutma Operasyonu Adana-Samsun’ kapsamında Adana’da 211, Samsun’da 92 satıcı gözaltına alındı” dedi.

“Terör örgütünün kırsalda faaliyet gösteren silahlı elemanlarından 19’u ölü olarak ele geçirilmiştir”

Yurt içinde eylül ayında düzenlenen terör operasyonları hakkında bilgi veren Çataklı, “İç güvenlik operasyonları çerçevesinde eylül ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 12’si büyük, 30’u orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 817 kırsal operasyon gerçekleştirdik. Bütün terör örgütlerini kapsayacak şekilde şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik de 977 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda terör örgütünün kırsalda faaliyet gösteren silahlı elemanlarından 19’u ölü olarak ele geçirilmiştir. 16’sı da sağ olarak yakalanmıştır” ifadelerine yer verdi.

“Toplam 145 terörist etkisiz hale getirilmiştir”

Eylül ayında toplam 145 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Çataklı, “Tüm operasyonlarda aralarında 1’i liste dışı, 4’ü gri ve 4’ü turuncu kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 19 ölü, 109 sağ, 17 teslim olmak üzere toplam 145 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların da 113’ü PKK/KCK, 23’ü DEAŞ ve 9’u da sol terör örgütü mensubudur. Eylül ayı içerisinde terör örgütlerine yardım, yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatta olduğu değerlendirilen bin 477 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 376’sı tutuklanmıştır” dedi.

“Eylül ayında toplam 16 terör eylemi de engellenmiştir”

Operasyonlarda ele geçirilen malzeme ve mühimmat sayılarını açıklayan Çataklı, “Bu operasyonlarda 80 sığınak, barınak, mağara kullanılmaz hale getirilmiştir. 186 silah, 18 adet mayın/EYP, 204 adet el bombası, 364 kilogram patlayıcı madde, 285 bin 686 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Bunun yanı sıra eylül ayında toplam 16 terör eylemi de engellenmiştir” şeklinde konuştu.

“Eren-Abluka ilkbahar-yaz operasyonlarımız başarılı bir şekilde tamamlandı”

İlkbahar ve yaz aylarındaki Eren-Abluka operasyonlarıyla ilgili konuşan Çataklı, “Eren-Abluka ilkbahar-yaz operasyonlarımız başarılı bir şekilde tamamlandı. 273 barınma alanına yönelik 9 bin 159 operasyon planlamıştık. 9 bin 768 operasyon yaparak faaliyetlerimizi sona erdirdik. Operasyonlarda 98 terörist etkisiz hale getirildi. 490 sığınak/barınak kullanılamaz hale getirildi. 368 silah, 710 el bombası, 110 adet mayın/EYP, bin 50 tüp, 4 ton 100 kilogram patlayıcı madde, 330 bin mühimmat, 75 dürbün, 25 jeneratör, 78 milyon kök kenevir, 5 milyon kök skunk, 12 ton esrar operasyonlarda ele geçirildi” dedi.

“Uyuşturucuyla mücadelede eylül ayında 23 bin 499 operasyon gerçekleştirdik”

Eylül ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarını da açıklayan Çataklı, “Uyuşturucuyla mücadelede eylül ayında 23 bin 499 operasyon gerçekleştirdik. 29 bin 325 kişi gözaltına alındı, 2 bin 225 kişi tutuklandı. Yapılan operasyonlarda 8 bin 529 kilogram esrar, 753 kilogram skunk, 327 kilogram eroin, 13 kilogram kokain, 107 kilogram afyon, 40 kilogram sentetik, 565 kilogram metamfetamin, 41 bin 340 adet ecstasy, 528 bin 754 adet captagon, 24 milyon 702 bin 67 kök kenevir ele geçirildi” şeklinde konuştu.

“Ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932’ye ulaştı”

Eylül ayı içerisinde 26 bini aşkın düzensiz göçmenin yakalandığını aktaran Çataklı, “Eylül ayında toplam 26 bin 699 düzensiz göçmen ve bin 130 organizatör yakalandı. Ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932’ye ulaştı. Bugün itibarıyla ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 646 bin 278” ifadelerine yer verdi.