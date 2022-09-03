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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: (Bulgaristan’da yakalanan Levent Göktaş’ın iadesi, Thodex Kurucusu Özer) "Bulgaristan ve Arnavutluk’taki süreçler ilerliyor, bir tıkanıklık söz konusu değil"
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: (Bulgaristan’da yakalanan Levent Göktaş’ın iadesi, Thodex Kurucusu Özer) "Bulgaristan ve Arnavutluk’taki süreçler ilerliyor, bir tıkanıklık söz konusu değil"
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Sayın İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.
Politika 03.09.2022, 11:56
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Sayın İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.
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