İçişleri Bakan Yardımcıları İnce ve Erdil’den CHP’ye tepki

İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Tayyip Sabri Erdil, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan paylaşıma tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne ait resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor. Kendi yaşam tarzlarının dışında hiç kimseye saygı duymayan, görevinin başındaki gazetecilere, farklı kimliklere bu zulmü reva gören zihniyeti kınıyoruz. Cumhuriyetimizin layık olduğu demokrasiyi hep birlikte inşa edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Bu paylaşıma cevap veren İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, "Kanuna, hukuka vandallıkla direnenleri değil, kanunu uygulama sorumluluğunu yerine getiren polisimizi zorbalıkla itham eden bu hukuk dışı zihniyeti kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP tarafından yapılan paylaşıma tepki gösteren İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil ise, "Maalesef uzun süredir kontrol edemedikleri siyasal öfkeyle, devlete isyan eden ve başkaldıranlara kadar düşen ve görevini yapan polise zorba diyen bu zihniyeti kınıyoruz. Emniyet teşkilatının hedef gösterilmesini de kınıyoruz" açıklamasında bulundu.