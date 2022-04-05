İç Anadolu Belediyeler Birliği başkanları Antalya’da buluştu

Türkiye Belediyeler Birliği’nin desteğiyle İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) 65’inci Olağan Meclis Toplantısı, Birlik Genel Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar başkanlığında 31 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi. 4 yeni belediyenin katılımıyla birliğin üye sayısı 204’e ulaştı.

Üye belediye başkanlarının katılımıyla yapılan meclis toplantısında birliğin 2021 yılı faaliyet raporu ile gelir-gider tahmini bütçesi görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda yapılan encümen seçiminde Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Yeşilçiftlik Belediye Başkanı Mehmet Ali Sakal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Kınık Belediye Başkanı Güven Arslan encümen üyeliğine seçildi. 2022 yılı çalışma planının da görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında Samsun Atakum Belediyesi, Bolu Göynük Belediyesi, Afyonkarahisar Döğer Belediyesi ve Tokat Çevreli Belediyesi’nin üyelik talepleri oy birliği ile kabul edilerek 200 mevcut üyesi bulunan birliğin üye sayısı 204’e ulaştı.

"Yatırım yapma gücümüz azaldı"

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’in desteğiyle yapılan toplantıda üye belediye başkanlarının talep ve ihtiyaçlarını değerlendiren İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Başkanı Fethi Yaşar, “Belediye başkanları olarak en zor dönemi yaşıyoruz. Türkiye ekonomik açıdan büyük sıkıntılar yaşıyor. Bu da en çok belediyeleri olumsuz etkiliyor. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle verdiğimiz sözleri tutmakta büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bugünkü şartlarda yatırım yapma gücümüz azaldı. Bu da Türk halkının en büyük dayanağı olan, devletin ilk kapısı olan belediyelere olan güveni azaltacak diye korkuyorum. Çünkü vatandaş haklı olarak söz verdiniz yapın diyor. Geçen seneki fiyatlarla bugünkü fiyatlar arasında en az üç kat artış oldu. Devletin yetkililerine bunu iletiyoruz. CHP’lisi, AK Partilisi, MHP’lisi hepimiz aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Bu kadar olumsuzluğa rağmen bütün belediye başkanı arkadaşlarım verimli bir şekilde çalışıyor. 13 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum, 30 yıldır da siyasetin içerisindeyim. Böyle bir sıkıntıyı belediyeler hiç yaşamadı. Vatandaş her şeyi bizden istiyor. Bu nedenle belediyelerin güçlü olması lazım. Devlete olan güveni arttıracak kurum da belediyelerdir” dedi.