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İbrahim Kalın, Usta Edebiyatçı Özdenören’in cenaze detaylarını paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hayatını kaybeden Usta Edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı paylaştı. Kalın paylaşımında Cenaze namazının Pazar günü öğlen namazını müteakip Eyüp Sultan camiinde kılınacağını da duyurdu.

Politika 23.07.2022, 13:01
İbrahim Kalın, Usta Edebiyatçı Özdenören’in cenaze detaylarını paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hayatını kaybeden Usta Edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı paylaştı. Kalın paylaşımında Cenaze namazının Pazar günü öğlen namazını müteakip Eyüp Sultan camiinde kılınacağını da duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 7 Güzel Adam’ın son temsilcisi olan Rasim Özdenören için taziye mesajı paylaştı. Kalın mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Gül yetiştiren adam, güzel insan Rasim Özdenören ağabey Hakk’a yürüdü. Mevla mekanını cennet, makamını âli eylesin. Cenaze namazı yarın (Pazar günü) öğlen namazını müteakip Eyüp Sultan camiinden kılınacaktır".

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